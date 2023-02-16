Batuhan Akyuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Akyuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Akyuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Akyuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Akyuz 7 Temmuz 1999 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Batuhan Akyüz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Akyuz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batuhan Akyuz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Batuhan Akyuz'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Akyuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Akyuz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Batuhan Akyuz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Akyuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2017 yılında Göztepe U21

28 Ağu 2018 yılında Muğlaspor

14 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

28 Ağu 2019 yılında Çatalcaspor

24 Ağu 2021 yılında Orduspor 1967

18 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

12 Ocak 2023 yılında Karşıyaka

Batuhan Akyuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Akyuz şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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