Batuhan Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Arslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Batuhan Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Batuhan Arslan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Batuhan Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Arslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Arslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Arslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Arslan 9 Ocak 1999 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Arslan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Batuhan Arslan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Arslan'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Arslan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/batuhan.arslan8/

Batuhan Arslanboyu ve yaşı kaç

Batuhan Arslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Arslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Batuhan Arslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Arslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Antalyaspor U19

15 Ocak 2018 yılında Antalyaspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Antalyaspor U19

31 Ocak 2020 yılında Serik Belediye

1 Eylül 2021 yılında Düzcespor

8 Şubat 2022 yılında Gümüşhanespor

15 Ağu 2022 yılında Erbaaspor

Batuhan Arslan kimdir

Batuhan Arslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Arslan şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Batuhan Arslan nereli

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