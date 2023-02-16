Batuhan Ayvaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Ayvaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Ayvaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Ayvaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Ayvaz 11 Kasım 1997 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Ayvaz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MCB MENEJERLİK LTD ŞTİ yapmaktadır. Batuhan Ayvaz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Ayvaz'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Ayvaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Ayvaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Batuhan Ayvaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Ayvaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2017 yılında BB Bodrumspor

31 Ağu 2018 yılında Karacabey Bld

30 Haziran 2019 yılında BB Bodrumspor

29 Temmuz 2021 yılında İçel İdmanyurdu

30 Haziran 2022 yılında Bodrumspor

6 Temmuz 2022 yılında Alanya Kestel

Batuhan Ayvaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Ayvaz şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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