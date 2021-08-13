Erseç isminin anlamı nedir, Erseç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fenerbahçe Token sahiplerini sevindirdi! İlk işlem gününde yüzde 300 arttı!Metro Turizm kaçak Afgan mültecileri Van'a taşırken görüntülendi!Bukan isminin anlamı nedir, Bukan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aşı olmayı reddetmişti! Koronaya yakalanan Lale Duran hayatını kaybettiSnapdragon 898 yüksek güç vadediyor! Yüzde 20 performans artışı olmasını sağlıyor!Hamsa isminin anlamı nedir, Hamsa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Batuhan Karacakaya ile yakıştırılıyordu! Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!Yangın çıkardığı zannedilen kişi kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü!TMSF Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Batuhan Karacakaya ile yakıştırılıyordu! Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

Batuhan Karacakaya ile yakıştırılıyordu! Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

Survivor'da performansıyla beğeni toplayan Aleyna Kalaycığlu yine aynı yarışmaya katılan oyuncu Batuhan Karacakaya ile yakıştırılıyordu. Kalaycıoğlu'nun gerçek aşkı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Batuhan Karacakaya ile yakıştırılıyordu! Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

Survivor 2021 yarışmasıyla tanınan  Aleyna Kalaycıoğlu'nun özel hayatı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Survivor'dakş başarılı performansıyla izleyenler tarafından desteklenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya birbirlerine çok yakıştırılmış ikili arasında aşk olduğu iddia edilmişti. Tüm bunların üzerine Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı. Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Batuhan Karacakaya ile yakıştırılıyordu! Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

GÖKHAN ÖZDEMİR İLE AŞK YAŞIYOR

Stresli geçen yarışmanın ardından soluğu tatilde alan Aleyna Kalaycıoğlu, tatil pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Survivor'da yarışan oyuncu Batuhan Karacakaya ile yakıştırılan Kalaycıoğlu'nun Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İkilinin bir süredir beraber olduğu konuşuluyor

Batuhan Karacakaya ile yakıştırılıyordu! Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Aleyna Kalaycıoğlu'nun Gökhan Özdemir'le aşk yaşadığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından  Batuhan Karacakaya ise twitter hesabından, "Gerçeklerin er ya da geç açığa çıkma gibi bir huyu vardır... O yüzden rahat olun keyfinize bakın!" yazısını paylaştı.

Batuhan Karacakaya ile yakıştırılıyordu! Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa'da dünyaya geldi. Belli yaşına kadar Yalova’da yaşadı. Anne ve babası 10 yaşındayken boşandı. Bu olayın ardından annesi ve kardeşimle İstanbul’a taşınan Aleyna'nın hayatı epeyce değişti.

{TITLE_STRIP}Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?

Batuhan Karacakaya ile yakıştırılıyordu! Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

GÖKHAN ÖZDEMİR KİMDİR?

1984 yılında doğan Gökhan Özdemir eskiden futbolculuk yapmış bir isimdi. Şu an Acun Medya’da farklı alanlarda görev alan Özdemir son olarak Survivor Panorama’da yorumculuk yapmıştı. İstanbul’da doğup büyüyen Özdemir, genç yaşlarından itibaren sporla iç içe oldu.

Bir dönem Türkiye Milli Futsal Takımı forması da giyen Özdemir, aynı zamanda Survivor Cast Sorumlusu olarak da biliniyor. Ilıcalı’nın yakınında olan isimlerden biri olan Gökhan Özdemir 2007 yılında Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programında da yarışmıştı.

Batuhan Karacakaya ile yakıştırılıyordu! Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT