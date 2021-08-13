Batuhan Karacakaya ile yakıştırılıyordu! Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

Survivor 2021 yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun özel hayatı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Survivor'dakş başarılı performansıyla izleyenler tarafından desteklenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya birbirlerine çok yakıştırılmış ikili arasında aşk olduğu iddia edilmişti. Tüm bunların üzerine Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı. Kalaycıoğlu'nun ünlü sunucu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

GÖKHAN ÖZDEMİR İLE AŞK YAŞIYOR

Stresli geçen yarışmanın ardından soluğu tatilde alan Aleyna Kalaycıoğlu, tatil pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Survivor'da yarışan oyuncu Batuhan Karacakaya ile yakıştırılan Kalaycıoğlu'nun Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İkilinin bir süredir beraber olduğu konuşuluyor

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Aleyna Kalaycıoğlu'nun Gökhan Özdemir'le aşk yaşadığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından Batuhan Karacakaya ise twitter hesabından, "Gerçeklerin er ya da geç açığa çıkma gibi bir huyu vardır... O yüzden rahat olun keyfinize bakın!" yazısını paylaştı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa'da dünyaya geldi. Belli yaşına kadar Yalova’da yaşadı. Anne ve babası 10 yaşındayken boşandı. Bu olayın ardından annesi ve kardeşimle İstanbul’a taşınan Aleyna'nın hayatı epeyce değişti.

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GÖKHAN ÖZDEMİR KİMDİR?

1984 yılında doğan Gökhan Özdemir eskiden futbolculuk yapmış bir isimdi. Şu an Acun Medya’da farklı alanlarda görev alan Özdemir son olarak Survivor Panorama’da yorumculuk yapmıştı. İstanbul’da doğup büyüyen Özdemir, genç yaşlarından itibaren sporla iç içe oldu.

Bir dönem Türkiye Milli Futsal Takımı forması da giyen Özdemir, aynı zamanda Survivor Cast Sorumlusu olarak da biliniyor. Ilıcalı’nın yakınında olan isimlerden biri olan Gökhan Özdemir 2007 yılında Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programında da yarışmıştı.