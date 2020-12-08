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Batuhan Karacakaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Survivor 2021 bomba gibi geliyor. Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent'i Batuhan ünlüler takım kadrosu açıklandı. Peki Batuhan Karacakaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte merak edilen detaylar...

Batuhan Karacakaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Survivor 2021 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Pek çok ünlü isimle görüşmeye başlayan Survivor ekibinin, son olarak Aşk-ı Memnu’nun sevilen ismine teklif götürdüğü iddiası sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Bomba iddia sosyal medyayı salladı! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i, Batuhan Karacakaya Survivor'a mı gidiyor?

İddialara göre Öykü Çelik ve Cemal Hünal'ın ardından Aşk-ı Memnu dizinde şöhrete kavuşan 23 yaşındaki Batuhan Karacakaya'ya da Survivor 2021 kadrosuna dahil olmaya hazırlanıyor.

Bomba iddia sosyal medyayı salladı! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i, Batuhan Karacakaya Survivor'a mı gidiyor?

Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde ekran karşısına geçen Batuhan Karacakaya'nın büyük değişimi ise sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor.

Bomba iddia sosyal medyayı salladı! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i, Batuhan Karacakaya Survivor'a mı gidiyor?

İşte Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenler ve genç oyuncunun son hali haberimizde...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 doğumlu. İnşaatçı baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Batuhan'nın kendisinden küçük bir de kız kardeşi var. Genç oyuncunun kariyeri, kız kardeşi için gelen 'bu kızı reklam ajansına yazdırın' teklifi ile başlamış. Karacakaya, ilk ekran macerasını 'Sağır Oda' ile yaşamış. Genç oyuncu o günleri verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"Sağır Oda'da bir Türkmen çocuğu oynamıştım, 5 dakikalık bir roldü. Ben yedektim aslında. Diğer çocuk ateşlenince onun yerine oynadım. Çok duygusal bir sahneydi, teröristler arkamda kamyon patlatıyor, kardeşim ağlıyordu. İlk sahnede ağladım. “Bıçak Sırtı”nın yönetmeni Selim abi o sahneyi izleyip “Ben bu çocuğu istiyorum” demiş. Şans işte..."

Bomba iddia sosyal medyayı salladı! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i, Batuhan Karacakaya Survivor'a mı gidiyor?

Sonrasında "Büyük Buluşma" ve "Beşinci Boyut" gibi televizyon filmlerinde rol alan Batuhan Karacakaya'nın ilk uzun soluklu dizisi "Bıçak Sırtı". Karacakaya, kadrosunda Fikret Kuşkan, Nejat İşler, Melisa Sözen, Mehmet Günsür gibi usta isimleri buluşturan dizi için oyunculuk eğitimi de almıştı.

Bomba iddia sosyal medyayı salladı! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i, Batuhan Karacakaya Survivor'a mı gidiyor?

Batuhan Karacakaya, en büyük popülaritesini ise Aşk-ı Menu dizisi ile yakaladı. Beren Saat, Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Hazal, Zerrin Tekindor gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizi yayın hayatına 2008 yılında başladı. Yayınlandığı 2 yıl boyunca reyting rekorları kıran dizide Batuhan Karacakaya, "Bülent Ziyagil" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

Aşk-ı Memnu'nun ardından, sinema filmi "Aşk Tesadüfleri Sever" ve televizyon dizisi "Umutsuz Ev Kadınları"nda rol alan oyuncu, en son TRT1'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinde oynadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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