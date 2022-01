Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor All Star Batuhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Survivor 2021'de yer almasının ardından All Star kadrosunda da olan Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent'i Batuhan merak konusu oldu. Peki Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor All Star Batuhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Survivor 2021 kadrosunda yer almasının ardından All Star'da da mücadele edecek olduğu öğrenilen ünlü oyuncu Batuhan Karaca sevenlerini heyecanlandırdı. Performansı ve kişiliğiyle oldukça seveni olan Batuhan'ın hayatı merak konusu oldu. Aşk-ı Memnu'da Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor All Star Batuhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İddialara göre Öykü Çelik ve Cemal Hünal'ın ardından Aşk-ı Memnu dizinde şöhrete kavuşan 23 yaşındaki Batuhan Karacakaya'ya da Survivor 2021 kadrosuna dahil olmaya hazırlanıyor. Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde ekran karşısına geçen Batuhan Karacakaya'nın büyük değişimi ise sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor. İşte Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenler ve genç oyuncunun son hali haberimizde... BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR? SURVİVOR ALL STAR BATUHAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 doğumlu. İnşaatçı baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Batuhan'nın kendisinden küçük bir de kız kardeşi var. Genç oyuncunun kariyeri, kız kardeşi için gelen 'bu kızı reklam ajansına yazdırın' teklifi ile başlamış. Karacakaya, ilk ekran macerasını 'Sağır Oda' ile yaşamış. Genç oyuncu o günleri verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı: "Sağır Oda'da bir Türkmen çocuğu oynamıştım, 5 dakikalık bir roldü. Ben yedektim aslında. Diğer çocuk ateşlenince onun yerine oynadım. Çok duygusal bir sahneydi, teröristler arkamda kamyon patlatıyor, kardeşim ağlıyordu. İlk sahnede ağladım. “Bıçak Sırtı”nın yönetmeni Selim abi o sahneyi izleyip “Ben bu çocuğu istiyorum” demiş. Şans işte..." Sonrasında "Büyük Buluşma" ve "Beşinci Boyut" gibi televizyon filmlerinde rol alan Batuhan Karacakaya'nın ilk uzun soluklu dizisi "Bıçak Sırtı". Karacakaya, kadrosunda Fikret Kuşkan, Nejat İşler, Melisa Sözen, Mehmet Günsür gibi usta isimleri buluşturan dizi için oyunculuk eğitimi de almıştı. Batuhan Karacakaya, en büyük popülaritesini ise Aşk-ı Menu dizisi ile yakaladı. Beren Saat, Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Hazal, Zerrin Tekindor gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizi yayın hayatına 2008 yılında başladı. Yayınlandığı 2 yıl boyunca reyting rekorları kıran dizide Batuhan Karacakaya, "Bülent Ziyagil" rolü ile izleyici karşısına çıktı. Aşk-ı Memnu'nun ardından, sinema filmi "Aşk Tesadüfleri Sever" ve televizyon dizisi "Umutsuz Ev Kadınları"nda rol alan oyuncu, en son TRT1'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinde oynadı. ?Sizce cumhurbaşkanı kim olmalı?

Özge Yıldırım Magazin Editörü batuhan karacakayaaşkımemnu