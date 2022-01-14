Batuhan Karacakaya'nın itirafı şaşkına çevirdi! İzlerken annesi görecek diye gerildiğini açıkladı!

Surivor 2021 Ünlüler kadrosunda yarışmış olan Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'la ekrana dönecek. Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalının konuğu olan Karacakaya, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Survivor yarışmacılarından İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi isimlerle adı anılan Karacakaya'nın Aleyna Çalışkan ile samimi bir şekilde görüntülenmesi aşk yaşadıklarını ortaya çıkarmıştı.

"MUHAFAZAKAR BİR AİLEYİM BEN"

Karacakaya'nın katıldığı programda Netflix'i eleştirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. "Ben Netflix'te bir dizi izlerken, bir anda çok açık bir sahneyle karşılaşmaktan çekiniyorum, sıkılıyorum. Muhafazakar bir aileyim ben." dedi.

"CILKINI ÇIKARANLAR DA VAR"

Karacakaya, "Ben salonda Netflix izlerken bir anda annem geçerken, bir anda saçma sapan böyle bir sahnenin olması ve benim de bunu izlememi görmesinden ben geriliyorum. Bazı diziler oluyor salonda rahat izleyemiyorum. Bu konuda RTÜK katı olamamalı ama cılkını çıkaranlar da var." sözleriyle tartışma yarattı.