Batuhan Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Ozdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Ozdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Ozdemir 3 Ocak 2001 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Ozdemir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Regista Management yapmaktadır. Batuhan Ozdemir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Ozdemir'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Ozdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Ozdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Batuhan Ozdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Ozdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında G.Birliği U19

10 Eylül 2020 yılında Nevşehir Bld

12 Ocak 2021 yılında G.Birliği U19

22 Ocak 2021 yılında Erbaaspor

30 Haziran 2021 yılında G.Birliği U19

27 Ağu 2021 yılında Hacettepe

30 Haziran 2022 yılında G.Birliği U19

1 Temmuz 2022 yılında Gençlerbirliği

29 Temmuz 2022 yılında Erbaaspor

30 Haziran 2023 yılında Gençlerbirliği

Batuhan Ozdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Ozdemir şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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