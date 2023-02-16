Batuhan Recep Atay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Recep Atay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Recep Atay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Recep Atay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Recep Atay 14 Mart 2003 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Recep Atay Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batuhan Recep Atay, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Recep Atay'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Recep Atay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Recep Atay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Batuhan Recep Atay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Recep Atay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

19 Kasım 2021 yılında Bilinmiyor

18 Şubat 2022 yılında Bilinmiyor

29 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

Batuhan Recep Atay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Recep Atay şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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