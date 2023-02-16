Batuhan Sen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Sen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Batuhan Sen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Batuhan Sen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Batuhan Sen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Sen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Sen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Sen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Sen 3 Şubat 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan Ahmet Şen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Sen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini mgsportsmngr yapmaktadır. Batuhan Sen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatih Karagümrük futbol takımında oynamaktadır. Fatih Karagümrük takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Sen'nin Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Senboyu ve yaşı kaç

Batuhan Sen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Sen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Batuhan Sen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Sen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2015 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U21

8 Ekim 2018 yılında Galatasaray

30 Mart 2019 yılında Galatasaray U21

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray

14 Ocak 2020 yılında Hekimoğlu

25 Aralık 2020 yılında Galatasaray

20 Ocak 2021 yılında Menemenspor

30 Haziran 2022 yılında Galatasaray

9 Ağu 2022 yılında Karagümrük

30 Haziran 2023 yılında Galatasaray

Batuhan Sen kimdir

Batuhan Sen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Sen şuan Fatih Karagümrük takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Galatasaray SK (2011-2016)

Batuhan Sen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye A2 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Ağu 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U14 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Batuhan Sen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Luka Krajnc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Krajnc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Krajnc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Krajnc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Justin Yadram Bogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Yadram Bogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Justin Yadram Bogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Yadram Bogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danny Blum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Blum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danny Blum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Blum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enes Cinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Cinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enes Cinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Cinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları