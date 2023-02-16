Batuhan Sen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Sen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Sen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Sen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Sen 3 Şubat 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan Ahmet Şen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Sen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini mgsportsmngr yapmaktadır. Batuhan Sen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatih Karagümrük futbol takımında oynamaktadır. Fatih Karagümrük takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Sen'nin Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Sen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Sen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Batuhan Sen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Sen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2015 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U21

8 Ekim 2018 yılında Galatasaray

30 Mart 2019 yılında Galatasaray U21

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray

14 Ocak 2020 yılında Hekimoğlu

25 Aralık 2020 yılında Galatasaray

20 Ocak 2021 yılında Menemenspor

30 Haziran 2022 yılında Galatasaray

9 Ağu 2022 yılında Karagümrük

30 Haziran 2023 yılında Galatasaray

Batuhan Sen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Sen şuan Fatih Karagümrük takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Batuhan Sen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galatasaray SK (2011-2016)

Türkiye A2 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Ağu 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U14 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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