Batuhan Suer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Suer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Suer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Suer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Suer 19 Ekim 1998 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Suer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NGF Management yapmaktadır. Batuhan Suer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Suer'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Suer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/batuhansuerrr77/

Batuhan Suer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Suer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Batuhan Suer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Suer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2010 yılında Bugsaş Spor Alt

7 Ekim 2011 yılında Ankaraspor Alt

20 Ağu 2013 yılında Keçiören Alt

1 Temmuz 2016 yılında Keçiörengücü

27 Ağu 2019 yılında Muğlaspor

3 Ağu 2020 yılında Keçiörengücü

2 Eylül 2020 yılında Kırşehir Bld

30 Haziran 2021 yılında A. Keçiörengücü

23 Ağu 2021 yılında Diyarbekir Spor

17 Ocak 2022 yılında A. Keçiörengücü

21 Ocak 2022 yılında Iğdır FK

30 Haziran 2022 yılında A. Keçiörengücü

1 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

Batuhan Suer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Suer şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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