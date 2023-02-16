Batuhan Tuncay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Tuncay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Tuncay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Tuncay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Tuncay 15 Nisan 2000 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan Tunçay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Tuncay Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Batuhan Tuncay, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çankaya FK futbol takımında oynamaktadır. Çankaya FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Batuhan Tuncay'nin Çankaya FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Tuncay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Tuncay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Batuhan Tuncay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Tuncay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2016 yılında Bursaspor U17

1 Temmuz 2017 yılında Bursaspor U19

9 Eylül 2020 yılında Bursa Yıldırım

12 Ocak 2023 yılında Çankaya FK

Batuhan Tuncay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Tuncay şuan Çankaya FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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