Batuhan Turk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Turk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Batuhan Turk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Batuhan Turk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Batuhan Turk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Turk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Turk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Turk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Turk 23 Aralık 1997 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Turk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Batuhan Turk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Turk'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Turk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/turkbatuhannn/

Batuhan Turkboyu ve yaşı kaç

Batuhan Turk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Turk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Batuhan Turk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Turk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2012 yılında Altay SK Alt

15 Ocak 2015 yılında Altay SK

22 Ağu 2017 yılında Tokatspor

31 Ağu 2018 yılında Bağcılar SK

2 Eylül 2019 yılında Kemerspor 2003

22 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2020 yılında Bergama Bld

27 Temmuz 2021 yılında Karaköprü Bld

26 Ağu 2022 yılında 1922 Konya

Batuhan Turk kimdir

Batuhan Turk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Turk şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ilkadimspor, Y.Bornovaspor

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Batuhan Turk nereli

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