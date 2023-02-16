Batuhan Ucan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Ucan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Ucan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Ucan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Ucan 4 Nisan 2002 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan Uçan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Ucan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Regista Management yapmaktadır. Batuhan Ucan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Ucan'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Ucan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Ucan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Batuhan Ucan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Ucan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında G.Birliği U19

27 Ağu 2021 yılında Hacettepe

27 Aralık 2021 yılında G.Birliği U19

25 Ocak 2022 yılında 52 Orduspor FK

30 Haziran 2022 yılında G.Birliği U19

1 Temmuz 2022 yılında Gençlerbirliği

25 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

30 Haziran 2023 yılında Gençlerbirliği

Batuhan Ucan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Ucan şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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