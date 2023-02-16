Batuhan Ucan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Ucan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Ucan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Ucan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Ucan 2 Şubat 2003 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan İhsan Uçan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Ucan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batuhan Ucan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 2 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Batuhan Ucan'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Ucan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Ucan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Batuhan Ucan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Ucan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Gümüşhanespor

6 Ekim 2020 yılında Gümüşhane Alt

2 Nisan 2021 yılında Gümüşhanespor

Batuhan Ucan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Ucan şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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