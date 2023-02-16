Batuhan Ulutas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Ulutas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Ulutas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Ulutas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Ulutas 3 Mart 2002 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan Nihat Ulutaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Ulutas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magate Group Management yapmaktadır. Batuhan Ulutas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Ulutas'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Ulutas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/batuhanu.7/

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Batuhan Ulutas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Ulutas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Batuhan Ulutas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Ulutas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2019 yılında Keçiören Alt

18 Kasım 2020 yılında A. Keçiören U19

1 Temmuz 2022 yılında A. Keçiörengücü

25 Temmuz 2022 yılında Nevşehir Bld

30 Haziran 2023 yılında A. Keçiörengücü

Batuhan Ulutas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Ulutas şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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