BAÜN öğrencisi dünya şampiyonu oldu

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu unvanı sahibi Kerem Kamal, Estonya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında grekoromen stil 60 kilo final karşılaşmasında Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın altın madalya kazanan Kamal'a tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş da, gençlerde üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Kerem Kamal'ın şampiyonluk haberleri ile gurur duyduklarını ifade ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA