Bautista Barros Schelotto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bautista Barros Schelotto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bautista Barros Schelotto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bautista Barros Schelotto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bautista Barros Schelotto 13 Ocak 2000 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bautista Barros Schelotto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bautista Barros Schelotto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bautista Barros Schelotto'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bautista Barros Schelotto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bautista Barros Schelotto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bautista Barros Schelotto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bautista Barros Schelotto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Gimnasia II

1 Ocak 2022 yılında Gimnasia

16 Haziran 2022 yılında Fénix de Pilar

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia

Bautista Barros Schelotto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bautista Barros Schelotto şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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