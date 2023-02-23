Bautista Cascini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bautista Cascini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bautista Cascini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bautista Cascini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bautista Cascini 4 Haziran 1997 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Bautista Cascini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bautista Cascini Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bautista Cascini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bautista Cascini'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bautista Cascini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bautista Cascini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bautista Cascini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bautista Cascini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Estudiantes

31 Ağustos 2018 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2019 yılında Estudiantes

7 Eylül 2019 yılında FC Botosani

24 Eylül 2020 yılında Ac. Clinceni

1 Nisan 2022 yılında The Strongest

1 Temmuz 2022 yılında UTA Arad

Bautista Cascini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bautista Cascini şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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