Bautista Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bautista Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bautista Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bautista Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bautista Diaz 2 Mart 2006 tarihinde Buenos Aires, Argentina şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bautista Diaz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Bautista Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro II futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro II takımına - tarihinde katılmıştır. Bautista Diaz'nin CA San Lorenzo de Almagro II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bautista Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bautista Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bautista Diaz şuan CA San Lorenzo de Almagro II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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San Lorenzo de Almagro

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.