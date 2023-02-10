Bautista Kociubinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bautista Kociubinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bautista Kociubinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bautista Kociubinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bautista Kociubinski 26 Nisan 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bautista Kociubinski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Bautista Kociubinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bautista Kociubinski'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bautista Kociubinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bautista Kociubinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bautista Kociubinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bautista Kociubinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Estudiantes II

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes

2 Temmuz 2022 yılında Aldosivi

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes

16 Ocak 2023 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes

Bautista Kociubinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bautista Kociubinski şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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