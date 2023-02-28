Bautista Merlini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bautista Merlini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bautista Merlini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bautista Merlini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bautista Merlini 4 Temmuz 1995 tarihinde Vicente López şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bautista Merlini Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Bautista Merlini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bautista Merlini'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bautista Merlini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bautistamerlini/

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Bautista Merlini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bautista Merlini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bautista Merlini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bautista Merlini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Platense II

2 Ağustos 2013 yılında San Lorenzo U20

1 Temmuz 2016 yılında San Lorenzo

24 Ocak 2019 yılında Defensa

31 Aralık 2019 yılında San Lorenzo

23 Ocak 2020 yılında Guaraní

31 Aralık 2020 yılında San Lorenzo

9 Ocak 2021 yılında Libertad

Bautista Merlini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bautista Merlini şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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