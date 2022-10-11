Bavul taşıyıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bavul taşıyıcısı görev tanımı nedir, Bavul taşıyıcısı ne iş yapar, Bavul taşıyıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bavul taşıyıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bavul taşıyıcısı Tanımı;

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Bavul taşıyıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bavul taşıyıcısı Maaşları

Bavul taşıyıcısı maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Bavul taşıyıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bavul taşıyıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9621.14

Meslek Adı :

Bavul taşıyıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gelen misafirlerin karşılanması, bagajların taşınması, odalarına yerleştirilmesi, misafirlerin araçlarıyla ilgilenilmesi (otoparka bırakma, alma) çıkış işlemlerini yapanların bagajlarının araçlarına taşınması işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bavul taşıyıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen misafirleri karşılamak,

b) Odalarına kadar eşlik edip bagajlarını odalara bırakmak,

c) Gelen müşterilere oda hakkında bilgi vermek (cihazların kullanımı vs.)

d) Otelden ayrılacak misafirlerin bagajlarını odalarından alıp araçlarına yerleştirmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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