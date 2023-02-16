Baxter Bahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baxter Bahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baxter Bahn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baxter Bahn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baxter Bahn 28 Ağu 1992 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Heinrich Bentley Baxter Bahn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baxter Bahn Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMG GmbH yapmaktadır. Baxter Bahn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Baxter Bahn'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baxter Bahn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baxter Bahn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baxter Bahn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baxter Bahn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2009 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2011 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

25 Kasım 2013 yılında St. Pauli II

1 Temmuz 2014 yılında St. Pauli

6 Ocak 2015 yılında Stuttg. Kickers

1 Temmuz 2016 yılında FSV Frankfurt

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2017 yılında FSV Zwickau

1 Temmuz 2018 yılında Hallescher FC

30 Temmuz 2020 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2022 yılında Waldh. Mannheim

Baxter Bahn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baxter Bahn şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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