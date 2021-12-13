"Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı?" diyerek Russell Crowe'a şaka yapan kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu haftaki programında oldukça garip bir soru yarışmacıya yöneltildi. Soruda, Russell Crowe, 2-3 sene boyunca kim tarafından sürekli aranıp "Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çayı kim tutuyor?" gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir? denildi.

Yarışmada sorulan soru tam olarak şu şekildedir;

Russell Crowe, 2-3 sene boyunca kim tarafından sürekli aranıp "Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çayı kim tutuyor?" gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

SORU: Russell Crowe, 2-3 sene boyunca kim tarafından sürekli aranıp "Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çayı kim tutuyor?" gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

A: Joaquin Phoenix

B: Michael Jackson

C: Jim Carey

D: Cem Yılmaz

CEVAP: B