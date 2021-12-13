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"Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı?" diyerek Russell Crowe'a şaka yapan kimdir?

Televizyon ekranlarının unutulmaz bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her hafta yayınlanmaya devam ediyor. Bu haftaki yarışmada sorulan ilginç bir soru gündeme oturmayı başardı. Peki, "Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı?" diyerek Russell Crowe'a şaka yapan kimdir? İşte detaylar...

"Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı?" diyerek Russell Crowe'a şaka yapan kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster  yarışmasının bu haftaki programında oldukça garip bir soru yarışmacıya yöneltildi. Soruda, Russell Crowe, 2-3 sene boyunca kim tarafından sürekli aranıp "Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çayı kim tutuyor?" gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir? denildi. 

"Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı?" diyerek Russell Crowe'a şaka yapan kimdir?

Yarışmada sorulan soru tam olarak şu şekildedir;

Russell Crowe, 2-3 sene boyunca kim tarafından sürekli aranıp "Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çayı kim tutuyor?" gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

"Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı?" diyerek Russell Crowe'a şaka yapan kimdir?

SORU: Russell Crowe, 2-3 sene boyunca kim tarafından sürekli aranıp "Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çayı kim tutuyor?" gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

A: Joaquin Phoenix

B: Michael Jackson

C: Jim Carey

D: Cem Yılmaz

CEVAP: B

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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