Baj J, Kerem Bürsin'e ne dedi? Bay J kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne? Eğitim hayatı

Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenen Ödül Töreni'nin sunuculuğunu üstlenen Bay J., 33 yaşındaki yıldız oyuncu Kerem Bürsin'e, "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" demesiyle herkesi şok etmiş, Bürsin'in salonu terk etmesine neden olmuştu. İşte Bay J kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne? Eğitim hayatı hakkında merak edilenler..

BAY J. KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Jerfi Benveniste olan Bay J. 7 Aralık 1970'de doğdu. İtalyan bir baba ve Türkiye Yahudisi bir annenin oğlu olan Bay J. 50 yaşındadır.

MESLEĞİ NE?

Türkiye'de üne sahip İtalya vatandaşı olan Bay J. Türk radyocu ve DJ'dir. Mesleki hayatı boyunca bir çok projede yer almıştır.

Bay J. 7 Ocak 2011'de NTV'de Geveze ile Fazla Mesai adında televizyon programının sunuculuğunu üstlendi. Power FM, Virgin Radio, Capital Radio gibi çeşitli radyolarda görev yaptı. 2010'da Star TV'de Çal Kalbimi adlı yarışmayı ve yine aynı yıl Fox'ta 101 adlı yarışmayı sundu. Show TV'de M.U.C.K. adlı dizide kendisi olarak rol adı, Star TV'de yayınlanan Benzemez Kimse Sana programına yarışmacı olarak katıldı. 2014'te Stajyer Mafya ve Tut Sözünü filmlerinde kendini gösterdi. Melodika seslendirme firmasında seslendirme yapan Bay J. çeşitli reklam filmlerinin dışında 2012 yılında vizyona giren Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminde de seslendirme yapmıştır. Şu anda TRT 1'de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz programının sunuculuğunu yapmaktadır.

EĞİTİM HAYATI

Bay J. 5 yıl Boğaziçi Üniversitesinde ardından da Mimar Sinan Konservatuvarı'nda iki yıl şan eğitimi alıp, opera solistliği yaptı.1995 ve 1997 arasında UCLA California Üniversitesi'nde elektronik müzik eğitimi aldı.