"Bay sinema"dan memleketine okul

Türk sinemasında "Bay Sinema" olarak anılan yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu tarafından memleketi Safranbolu'da yaptırdığı İletişim Fakültesi binasının temeli törenle atıldı.

Bugüne kadar 208 film ve 4 binin üzerinde televizyon dizisi yapan Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı dolayısıyla katılamadığı törene; Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, iş adamları katıldı.

Kaymakam Ürkmezer, güzel bir törende buluştuklarını söyledi.

Safranbolu'ya önemli bir fakülte kazandırılacağını ifade eden Ürkmezer, "Türker İnanoğlu'nun Safranbolu'da İletişim Fakültesi için kaynak ayırıp gönlünü ortaya koyması ve bugünde bunun temelinin atılması bizleri mutlu ediyor. Türker İnanoğlu da burada olacaktı, sağlığı elvermediği için gelemedi. İnşallah açılışında bizlerle beraber olur. Türker İnanoğlu, Türkiye'de sinema, televizyon ve iletişim denilince akla ilk gelen isim. Onun memleketi olan Dünya Miras Kenti şehre güzel bir İletişim Fakültesi için yatırımda, destekte bulunması bizleri mutlu ediyor. Safranbolu'nun gönlüne kazınmış, Türkiye'nin gönlüne kazınmış olan burada yıllarca yetişen öğrencileriyle, yaptığı yatırımla hem gözüne hem gönlüne kendini tekrar nakşetmiş olacak" dedi.

Törenden önce İnanoğlu ile görüştüğünü aktaran Ürkmezer, "Kendisi de burada olmak istediğini iletti. Ancak hastaneden çıktıktan sonra küçük bir rahatsızlık geçirip tekrar hastaneye dönmüş. Ancak sesi gayet iyi geliyordu" diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de ilçede birkaç içerisinde dördüncü eğitim kurumu temel atma olduğunu belirtti.

Atılan temellerini eğitim, kültür ve sanat içinse o kentin insanı için yapılan en güzel yatırım olduğunu vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Bu tür kurumların çoğunlukta olduğu kentlerdeki insanlar çok daha huzurlu, mutlu ve eğitim seviyesi yüksek olan insanlardır. Geleceğe de bakış açıları çok daha farklı olur. İletişim Fakültesinde yetişecek öğrencilerin de uzun vadede Safranbolu içi iyi işler yapacağını düşünüyorum ve atılan bu temeli de çok anlamlı buluyorum. Bu yüzden de Türker İnanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Safranbolu'nun yetiştirdiği çok önemli kişiliklerden birisi. Onun gibi bağışçılar olduğu sürece bu tür etkinlikleri yapacağımız, önemli kişilikleri yetiştireceğimiz binalarımızın sayısı artacaktır."

Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi

Türker İnanoğlu ile KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat arasında imzalanan protokolle eski Safranbolu Kaymakamlığı binasının bulunduğu alanda yapılacak fakülte, 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacak. 5 kattan oluşacak İletişim Fakültesinde 16 adet derslik, 350 kişilik çok amaçlı salon, akademisyen odaları ve idari ofislerle fuaye alanı yer alacak. Öğrencilerin teorik eğitimin yanında pratik de yapabilecekleri radyo ve televizyon odaları ile kurgu birimleri de eğitimlerine katkı sağlayacak.

Kaynak: İHA