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Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili arasında güven sorunu yaşanıyor!

FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında aileleri arasında yaşanan kavgadan kötü etkilenen Özgür ve Ezgi'nin aralarındaki güven kaygısı da onları ayrılığa sürüklüyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Oldukça zengin fakat sıradan bir hayat süren Özgür (Can Yaman) aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi (Özge Gürel) ise yaşadığı yanlış ilişkilerden yorulmuş artık hayatının aşkını bulmak için elinden gelen herşeyi yapmaya kararlı güzel bir kıza hayat vermektedir. Ezgi’nin ilişki seçiminde başarısız olduğunu gören Özgür, doğru ilişkiyi seçebilmesi için ona hocalık yapmaya başlar. Birbirlerine komşu olan Özgür ile Ezgi’yi nasıl bir aşk hikayesi eklemektedir.

Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayınlandı |İkili arasında güven sorunu yaşanıyor!

FİLMİN OYUNCULARI

- Can Yaman (Özgür Atasoy)
- Özge Gürel (Ezgi İnal)
- Fatma Toptaş (Cansu Akman)
- Cemre Gümeli (Deniz Koparan)
- Gürgen Öz (Levent Yazman)
- Serkay Tütüncü (Ozan Dinçer)
- Sarpcan Köroğlu (Serdar Öztürk)
- Taygun Sungar (Soner Seçkin)
- Feri Baycu Güler (Nevin Yılmaz)
- Suat Sungur (Ünal Yılmaz)
- Lale Başar (Sevim Atasoy)
- Anıl Çelik (Emre Eren)
- Ece İrtem (Gizem Sezer)
- Kimya Gökçe Aytaç (İrem Doğan)
- Aygün Hanım (Şebnem)
- Ecem Karavus (Yeşim)

BAY YANLIŞ 9.BÖLÜM FRAGMANI

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:55
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