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Bay Yanlış 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış 11. bölüm izle

Bay Yanlış 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Bay Yanlış 11. yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Özgür, Ezgi'nin gönlünü almak için bir sürpriz hazırlar. Bu süreçte ikisi de birbirlerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi anlamıştır. Peki Bay Yanlış 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bay Yanlış 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış 11. bölüm izle

Bay Yanlış 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış bu akşam yeni bölümü ile izleyicilerin çıkıyor. Can Yaman ve Özge Gürel'in baş rollerinde yer aldığı dizinin yayınlanan yeni bölümünde Ezgi, Özgür’ün yaptığı sürpriz karşısında çok duygulanmıştır. Özgür’e olan bütün kırgınlığı geçer. Peki Bay Yanlış 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış 11. bölüm izle...

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BAY YANLIŞ 11. BÖLÜM FRAGMANI 

 

BAY YANLIŞ 11. BÖLÜM İZLE

Ezgi, Özgür’ün yaptığı sürpriz karşısında çok duygulanmıştır. Özgür’e olan bütün kırgınlığı geçer. Bu süreçte ikisi de birbirlerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi anlamıştır. İlişkilerinde yeni bir sayfa açarlar, artık yalana yer yoktur. Bu yüzden ailelerine de birlikte olduklarını söylemeye karar verirler. Nevin bu ilişkiyi çok istemese de kabullenir, Sevim ise Ezgi ve Özgür’ün birlikte olmasını katiyen istememektedir. Ezgi işe girdiği organizasyon firmasında ilk etkinliğini gerçekleştirir, bu etkinlikte onu bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Serdar da Ezgi’yi elde etmek için tekrar harekete geçer, fakat Özgür ve Ezgi’nin birlikte olduklarını öğrenince hayal kırıklığına uğrar ve bu durum onu daha da hırslandırır.

BAY YANLIŞ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış'ın 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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