Bay Yanlış 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Bay Yanlış 12. bölüm izle

Bay Yanlış 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı eğlenceli aşk hikayesi Bay Yanlış geçtiğimiz 12. yeni bölüm ile ekranlara geldi. Bay Yanlış'ın son bölümünde Ezgi ve Özgür arasında romantik anlar yaşandı. İşte Bay Yanlış 12. son bölümde yaşananlar ve Bay yanlış 13. bölüm fragmanı haberimizde..

BAY YANLIŞ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 12. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Tolga’nın Ezgi’nin patronu olduğunu öğrenen Özgür deliye döner. Ezgi hemen işi bırakır. Ama Tolga La Gabbia’yı alana kadar rahat etmeyecektir, Gizem’in de desteğiyle Ezgi’yi zor durumda bırakmak için çoktan planlarını yapmıştır. Özgür’ün Ezgi’ye olan zaafından faydalanır.

Söz konusu Ezgi olunca, Tolga’nın istekleri karşısında Özgür için karar vermek daha da zorlaşır. Bu arada Özgür bir yandan yeni mekanla ilgilenir ve oranın açılışını yapar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır.



Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

FİLMİN KONUSU

Oldukça zengin fakat sıradan bir hayat süren Özgür (Can Yaman) aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi (Özge Gürel) ise yaşadığı yanlış ilişkilerden yorulmuş artık hayatının aşkını bulmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı güzel bir kıza hayat vermektedir. Ezgi’nin ilişki seçiminde başarısız olduğunu gören Özgür, doğru ilişkiyi seçebilmesi için ona hocalık yapmaya başlar. Birbirlerine komşu olan Özgür ile Ezgi’yi nasıl bir aşk hikayesi eklemektedir. Kaynak: Bay Yanlış 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Özgür'den şaşırtan teklif!