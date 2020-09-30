Bay Yanlış 14. bölüm final fragmanı yayınlandı | Özgür'den evlilik teklifi!

FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış 14. bölüm final fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Özgür ile Ezgi'nin kamp yaptığı anların verildiği görüntülerde çiftin başına gelmeyen kalmazken Özgür ise yaptığı evlilik teklifiyle izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Bay Yanlış 14. bölüm final fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Oldukça zengin fakat sıradan bir hayat süren Özgür (Can Yaman) aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi (Özge Gürel) ise yaşadığı yanlış ilişkilerden yorulmuş artık hayatının aşkını bulmak için elinden gelen herşeyi yapmaya kararlı güzel bir kıza hayat vermektedir. Ezgi’nin ilişki seçiminde başarısız olduğunu gören Özgür, doğru ilişkiyi seçebilmesi için ona hocalık yapmaya başlar. Birbirlerine komşu olan Özgür ile Ezgi’yi nasıl bir aşk hikayesi eklemektedir.

FİLMİN OYUNCULARI

- Can Yaman (Özgür Atasoy)

- Özge Gürel (Ezgi İnal)

- Fatma Toptaş (Cansu Akman)

- Cemre Gümeli (Deniz Koparan)

- Gürgen Öz (Levent Yazman)

- Serkay Tütüncü (Ozan Dinçer)

- Sarpcan Köroğlu (Serdar Öztürk)

- Taygun Sungar (Soner Seçkin)

- Feri Baycu Güler (Nevin Yılmaz)

- Suat Sungur (Ünal Yılmaz)

- Lale Başar (Sevim Atasoy)

- Anıl Çelik (Emre Eren)

- Ece İrtem (Gizem Sezer)

- Kimya Gökçe Aytaç (İrem Doğan)

- Aygün Hanım (Şebnem)

- Ecem Karavus (Yeşim)

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