FOX TV'nin sevilen aşk dizisi Bay Yanlış'ta macera tüm hızıyla sürüyor. İlk bölümüyle birlikte izleyicilerin beğenini kazanan dizinin 3. bölümü dün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin bölümün ardından 4. bölümüyle 17 Temmuz Cuma güne ekranlara gelecek. Bu doğrultuda fragmanı merak eden kullanıcılar Bay Yanlış 4. bölüm fragman konusunu arıyor. İşte fragman...

BAY YANLIŞ 3. BÖLÜM ÖZETİ

En son kavga edip anlaşmayı iptal eden Ezgi ve Özgür, birlikte çalışacaklarını öğrendiklerinde şoka girerler. Birbirlerine olan öfkeleri dinecek gibi değildir, bu anlara şahit olan Ozan ne yapacağını bilemez. Ezgi’nin orada çalışması Ozan için çok önemlidir, Özgür’le konuşup aralarını düzeltmeye çalışsa da pek başarılı olamaz. Bu arada Ezgi’yi ikinci bir şok beklemektedir. Yaşadığı bu olay karşısında Ezgi kendini sorgular ve Özgür’e yanlış davrandığını düşünür. Özgür’le arasını düzeltmek istemektedir, soluğu onun yanında alır. Ezgi’nin düğüne gelmek istemesi, Özgür’ü mutlu eder. İkisi de başlarına geleceklerden habersiz, bir oyun oynamak için yola çıkmaya hazırlanır.

BAY YANLIŞ 4. BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ DİZİSİNİ KONUSU

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?