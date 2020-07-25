Bay Yanlış 5. bölüm izle ! 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Ortalık karışıyor!

Bay Yanlış 5. yeni bölümü ile seyircisiyle buluştu. Fox Tv'de ekranlara gelen ve yayımlandığı günden beri büyük beğeni toplayan romantik komedi türündeki Bay Yanlış bu haftaki yeni bölümü yine adından söz ettirdi.

BAY YANLIŞ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Dizi hayranları tarafından merakla beklenen 6.bölüm fragmanı yayımlanır yayımlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

BAY YANLIŞ 5. BÖLÜM NELER YAŞANDI?

BAY YANLIŞ 5. BÖLÜM İZLE

Ezgi ve Özgür, Serdar’ın da, Ebru’nun düğününe katılacağını öğrendiklerinde harekete geçerler. Arkadaşları düğünü olaysız atlatmaları için fikir üretmeye başlayan çift plan yapmaya başlarlar.

Bu arada Sevim ve Nevin Ezgi ve Özgür’ü baş göz etmek için plan yapmaya başlarlar. Ezgi ve Özgür de ailelerini üzmemek için, birbirlerine uygun değilmiş gibi numara yaparlar. Çiftin bu halleri aileleri de şüpheye sokar.