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Bay Yanlış 7. bölüm fragmanı yayınlandı! 6. bölüm izle

Bay Yanlış 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Özgür ve Ezgi’nin sevgili oyunu artık bitse de birbirlerinden kopmaları o kadar kolay olmuyor. Yeni bölümde Ezgi Serdar'ın tangoya gitme teklifini kabul etse de 4 günde tango öğrenmek için yine Özgür'ün kapısın çalıyor. İşte Bay Yanlış 7. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

Bay Yanlış 7. bölüm fragmanı ekranlarda yayınlanmaya başladı. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Bay Yanlış'ın yeni bölümü sevenleri tarafından merakla bekleniyor. İşte Bay Yanlış 7. bölüm fragmanı haberimizde.

BAY YANLIŞ 7. BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Göcek'ten dönen Özgür ve Ezgi'nin sevgili oyunu artık bitmiştir. İkisi de rahatlayıp hayatlarına devam edeceklerine, aksine üzgündürler. Ezgi, Serdar'la yemek için sözleşir ama kafası çok karışıktır. Artık eskisi kadar bunu istemediğini hisseder ve duygularıyla mantığı arasında gidip gelir. O yüzden yemeği de bahaneler bulup ertelemeye çalışır. Özgür de artık Serdar konusunda eskisi gibi değildir. Onun varlığından rahatsız olmaya başlamıştır. Ezgi de Özgür'deki bu değişmeleri fark eder ve kendisine aşık olup olmadığını sorgulamaya başlar.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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