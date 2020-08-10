Bay Yanlış 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ezgi ile Özgür'ün dansı görenleri büyülüyor!

FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Tango teklifiyle gelen Serdar'a Ezgi, dansı yapabileceğini söylüyor. Ancak genç kadının dans ile ilgili pek bir şey bilmeyen Ezgi, Özgür'den yardım bekleyen Ezgi, tutku dolu dansı ilk olarak Özgür’le birlikte yapıyor.