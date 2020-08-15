Bay Yanlış 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 7. bölüm izle!

Bay Yanlış 8. bölüm fragmanı dün akşam ekranlara gelen yeni bölümün ardından merakla bekleniyordu. Cuma akşamlarının fenomen dizisi Bay Yanlış yine izleyicileri ekranları başına kilitledi. Ezgi, La Gabbia’da ilk iş olarak bir Latin gecesi organize eder fakat kendisi tango bilmediği için, Özgür mecburen Ezgi'ye bu konuda yardımcı olur. Bu sırada daha da yakınlaşan ikili çıkmaza girer. İşte Bay Yanlış dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

BAY YANLIŞ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ezgi, La Gabbia’da ilk iş olarak bir Latin gecesi organize edilmesine ön ayak olur. Bu organizasyona Serdar da katılacaktır ve Ezgi’yle tango yapma isteğindedir. Fakat Ezgi tango bilmediği ve bu konuda Serdar’a yalan söylediği için kısa sürede bu dansı öğrenmek zorundadır. Tango konusunda başarılı olan Özgür mecburen Ezgi’ye bu konuda yardımcı olur. Birlikte pratik yaparken iyice yakınlaşan Ezgi ve Özgür birbirlerinden etkilense de Yeşim ve Serdar’ın varlığı bunu dile getirmelerine engel olur. Bu arada Soner’in ortaya çıkışı her şeyi karıştıracak, bu gecede yaşananlar Özgür ve Ezgi’nin ilişkilerinde yeni bir sayfa açmalarına sebep olacaktır.