Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 8. bölüm izle

Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Can Yaman ve Özge Gürel’i yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış 9. bölüm 2.fragmanında ok yaydan çıktı. Özgür aileleri ikna etmeye çalışırken Ezgi ise iki arada kaldı. Serdar'ın Özgür için söyledikleri ise bardağı taşıran son damla oldu ve Özgür Serdar'a yumruk attı. Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanı haberimizde...

BAY YANLIŞ 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BAY YANLIŞ 9. BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi ve Özgür'ün yakınlaşması, Serdar ve Yeşim'in gelmesiyle bozulur. Özgür'ün Ezgi'ye olan ilgisi Serdar'ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim'le birlikte sorgulamaya başlar. Ezgi'nin Özgür'e olan hislerini ilk Deniz fark eder ve Ezgi'yi yanlış yapmaması için uyarır. Ozan ise Özgür'ün Ezgi'ye olan hislerinin farkındadır ve onu bu konuda destekler. İkisinin bir araya gelmesini istemeyen anneler de harekete geçer ve onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler. Herkese ve her şeye rağmen Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecekler midir?