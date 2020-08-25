Eczaneden aldığı maskeyi beğenmeyen şahıs Eczacıları dövdü!Mangal ateşi yangın çıkardı!Sosyal medyada bebeğiyle uygunsuz paylaşımlar yapan Y.E. tutuklandıÇakarlı saldırganın ifadesi ortaya çıktı: "Öldüreyim mi seni" sözlerim doğrudurMersin emniyeti 425 litre sahte içki ele geçirdiAdresi bilemeyen genç 3 yerinden bıçaklandı! Acılı aile isyan etti30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?Pirincin bu faydalarını duyduğunuzda inanamayacaksınız!Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık gözaltına alındı!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 8. bölüm izle

Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 8. bölüm izle

Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. FOX ekranlarının sevilen dizisi Bay Yanlış 8. son bölüm ile ekranlara geldi. Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanında Özgür Serdar ile karşı karşıya geliyor ve Serdar'ın sözleri Özgür'ü çileden çıkarıyor. Ailelerin karşı karşıya geldiği Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanı haberimizde..

Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Can Yaman ve Özge Gürel’i yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış 9. bölüm 2.fragmanında ok yaydan çıktı. Özgür aileleri ikna etmeye çalışırken Ezgi ise iki arada kaldı. Serdar'ın Özgür için söyledikleri ise bardağı taşıran son damla oldu ve Özgür Serdar'a yumruk attı. Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanı haberimizde...

fdsfs.png

BAY YANLIŞ 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BAY YANLIŞ 9. BÖLÜM FRAGMANI 

 

BAY YANLIŞ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi ve Özgür'ün yakınlaşması, Serdar ve Yeşim'in gelmesiyle bozulur. Özgür'ün Ezgi'ye olan ilgisi Serdar'ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim'le birlikte sorgulamaya başlar. Ezgi'nin Özgür'e olan hislerini ilk Deniz fark eder ve Ezgi'yi yanlış yapmaması için uyarır. Ozan ise Özgür'ün Ezgi'ye olan hislerinin farkındadır ve onu bu konuda destekler. İkisinin bir araya gelmesini istemeyen anneler de harekete geçer ve onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler. Herkese ve her şeye rağmen Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecekler midir? 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT