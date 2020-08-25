Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 8. bölüm izle
Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX ekranlarının sevilen dizisi Bay Yanlış 8. son bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Son bölümde Ezgi ve Özgür'ün anneleri ikiliyi birbirinden uzak tutmak için hareketi geçti. Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı ve Bay Yanlış 8. bölüm izleme linki haberimizde..
Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Baş rollerinde Can Yaman ve Özge Gürel’i yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış geçtiğimiz hafta 8. bölüm ile izleyicilerle buluştu. Bay Yanlış son bölümde, Özgür'ün Ezgi'ye olan ilgisi Serdar'ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim'le birlikte sorgulamaya başlar. Ezgi'nin Özgür'e olan hislerini ilk Deniz fark eder ve Ezgi'yi yanlış yapmaması için uyarır.
BAY YANLIŞ 9.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.
BAY YANLIŞ 9. BÖLÜM FRAGMANI
BAY YANLIŞ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ezgi ve Özgür'ün yakınlaşması, Serdar ve Yeşim'in gelmesiyle bozulur. Özgür'ün Ezgi'ye olan ilgisi Serdar'ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim'le birlikte sorgulamaya başlar. Ezgi'nin Özgür'e olan hislerini ilk Deniz fark eder ve Ezgi'yi yanlış yapmaması için uyarır. Ozan ise Özgür'ün Ezgi'ye olan hislerinin farkındadır ve onu bu konuda destekler. İkisinin bir araya gelmesini istemeyen anneler de harekete geçer ve onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler. Herkese ve her şeye rağmen Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecekler midir?
BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMDİR?
Can Yaman
Özge Gürel
Gürgen Öz
Fatma Toptaş
Sarpcan Köroğlu
Lale Başar
Cemre Gümeli
Serkay Tütüncü
Anıl Çelik
Feri Baycu Güler
Ece İrtem
Kimya Gökçe Aytaç
Taygun Sungar
Suat Sungur
BAY YANLIŞ 8. BÖLÜM İZLE
Bay Yanlış 8. bölüm izleme linki haberimizde...