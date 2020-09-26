FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış hakkında dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Dizinin erken final yapacağı öne sürüldü. Peki Bay Yanlış ne zaman final yapacak? Bay Yanlış dizisi final mi yapıyor? İşte merak edilenler...

BAY YANLIŞ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK? BAY YANLIŞ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre FOX TV ekranlarında cuma günü yayınlanan Bay Yanlış dizisi 14. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek. Dizinin yapım şirketi ve FOX TV'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken dizinin yayından kaldırılma nedeninin cuma günü ekranlara gelen 6 dizi arasında 4. sırada yer alması gösteriliyor.

Öte yandan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı dizinin kaldırılmaması yönünde paylaşımda bulundu.

BAY YANLIŞ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga’nın Ezgi’den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar. İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi’nin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırlar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

BAY YANLIŞ DİZİSİNİN KONUSU

“Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

Aşk mı, mantık mı?

Ya ikisi arasında kalırsan...

Hangisini seçersin?

Kadınlar aşkı mı yanlış yaşıyor?

Yanlış adamlara mı aşık oluyor?

BAY YANLIŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz sezonunun merakla beklenen dizisi her Cuma ekranlara geliyor.

Çekimleri İstanbul’da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.