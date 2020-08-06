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Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı yayınlandı

Bay Yanlış 6. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Özge Gürel – Can Yaman'ın başrollerinde yer aldığı Bay Yanlış dizisinin geçtiğimiz hafta tekrar bölümü yayınlanmıştı. Yeni bölümde Ezgi Serdar'la yemeğe gitmemek için bahaneler üretmeye başlar. Peki Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? İşte Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı

Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı yayınlandı

Fox Tv'de izleyici ile buluşan ve yayınlandığı günden itibaren büyük beğeni toplayan Bay Yanlış bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta yeni bölümünün yayınlanması beklenirken tekrar bölümüyle karşılaşan izleyiciler Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? sorusunu da araştırmaya başlamıştı. Peki Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? İşte Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı

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BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Bayram sebebiyle ekran macerasına kısa bir ara veren Bay Yanlış dizisinin 6.bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmadı.

Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı yayınlandı

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

BAY YANLIŞ 2. BÖLÜM FRAGMANI

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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