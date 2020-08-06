Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı yayınlandı

Fox Tv'de izleyici ile buluşan ve yayınlandığı günden itibaren büyük beğeni toplayan Bay Yanlış bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta yeni bölümünün yayınlanması beklenirken tekrar bölümüyle karşılaşan izleyiciler Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? sorusunu da araştırmaya başlamıştı. Peki Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? İşte Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Bayram sebebiyle ekran macerasına kısa bir ara veren Bay Yanlış dizisinin 6.bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmadı.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 2. BÖLÜM FRAGMANI