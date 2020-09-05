Bay Yanlış'ın 11. bölüm fragmanı yayınlandı!

Cuma günü izleyenleri ekranlara kilitleyen dizi Bay Yanlış'ta 10. bölüm dün ekranlara geldi. Baş rollerini Özge Gürel ve Can Yaman'ın paylaştığı dizi dolu dizgin devam ediyor. Yeni bölümün fragmanı da yayınladı. Fragmanda Ezgi ve Özgür'ün yakınlaşarak öpüştüğü sahne dikkat çekti.

10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bay Yanlış'ta Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa’da aldı.. Nevin ve Ünal Ezgi’nin bu halini sorguladılar. Ezgi, Özgür’le yaşadıklarını gizlese de Özgür’ün Bursa’ya gelmesiyle her şey açığa çıktı ancak Özgür’ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmedi.

Özgür’ün ona güvenmemesi Ezgi'yi çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi’yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar. Bu hali Ozan’ı harekete geçirir. Cansu ve Deniz de Ezgi’ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar. Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür’ü bir araya getirmeye çalışır.

11. BÖLÜM FRAGMANI

Bay Yanlış'ın 11. bölümünün birinci fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ezgi ve Özgür arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor. İşte 11. bölüm fragmanı...

BAY YANLIŞ DİZİSİNİN KONUSU

“Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

Aşk mı, mantık mı?

Ya ikisi arasında kalırsan...

Hangisini seçersin?

Kadınlar aşkı mı yanlış yaşıyor?

Yanlış adamlara mı aşık oluyor?

BAY YANLIŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz sezonunun merakla beklenen dizisi her Cuma ekranlara geliyor.

Çekimleri İstanbul’da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.

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