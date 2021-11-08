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Bayağı ne demek, TDK'ya göre Bayağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bayağı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bayağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bayağı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bayağı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bayağı ne demek, TDK'ya göre Bayağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bayağı ne demek? Bayağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bayağı kelimesi. Peki bayağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bayağı nedir, bayağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BAYAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bayağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bayağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aşağılık, pespaye
- Basit, adi, amiyane, banal
- Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade
- (ba'yağı) Hemen hemen, âdeta
- Gerçekten
- Oldukça, epey

BAYAĞI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bütün hareketleri adi, kaba ve bayağı idi.
- Kardeşimi birdenbire çok bayağı buldum.
- Bayağı kanacak gibi oldum.
- Bayağı, çocuk gibi sevinirim limonun yarısının durduğuna.
- Hayır işlemeden geçen günü heder olmuş addederek bayağı canı sıkılır.

BAYAĞI KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- bayağı kaçmak

BAYAĞI KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- bayağı kesir

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