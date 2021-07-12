Özellikle son yıllarda kolluk kuvveti alımlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Son olarak ile birlikte bayan kolluk kuvveti alımları konusunda İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bin bekçi alınmıştı. Ancak u zamana kadar kadın bekçiler için hiç ilan açılmamıştı. Peki bu yıl açılacak mı? Bekçi alımı başvurusu yapmak isteyen kadınlar da bulunuyor. Peki 2021 kadın bekçi alımı olacak mı? Bayan bekçi alımı olacak mı 2021? 2021 Bayan bekçi alımı şartları neler?

2021 KADIN BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?

Kadın bekçi alımı talepleri arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine bağlı olarak şuan için sadece erkek kolluk kuvveti alımı yapılıyor. Ancak gelen talepler üzerine bakanlıktan 2021 yılı için bir açıklama gelebilir. Henüz Bayan bekçi alımı için bir duyuru yapılmadı. Yapıldığı taktirde haberimize eklenecektir.

Jandarma bekçi alımı başvuru formu 2021 | Jandarma bekçi alımı başvuru yap!

2021 KADIN BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak,

En az Lise ve dengi okuldan mezun olmak,

167 cm ve üzeri boya sahip olmak,

Beden kitle endeksi 18 ve 27 arasında olmak,

Başvuru yapılan il sınırları içerisinde de en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak,

Memuriyete engel bir durumu bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel teşkil edecek hukuki bir engeli olmamak,

Yüz kızartıcı bir suça karışmamış olmak,

Kamu haklarında mahrum olmamak,

Kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak

BEKÇİ OLMAK İÇİN BOY KİLO ŞARTI VAR MI?

Bekçi olmak için boy ve kilo şartı bulunuyor. Kolluk kuvveti olabilmek için adayların beden kitle indeksi (boy kilo) 18-27 aralığında olmalı. Belirtilen indekste 17,9 ve 27,1 dahi olmanız durumunda elenirsiniz.

BAYAN BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi 4.618 TL alırken, lise mezunu bekçi 4.782 TL almaktadır. Önlisans mezunu bir bekçi de 4.999 TL maaş alır.