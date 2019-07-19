Bayanlar Çanakkale’yi gezdi

Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür gezileri kapsamında Çanakkale'ye giden bayan kafilesi keyifli bir gezi yaparak, Sungurlu'ya döndü.

Sungurlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kültür gezilerimize katılarak sizde görmediğiniz yerleri keşfedip, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Tüm Sungurlulu hemşehrilerimizi kayıt için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bekliyoruz" dendi.

Kaynak: İHA