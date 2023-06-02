Bayat Köyü'nde Güneş Enerjisiyle Yeşil Gelecek: ORKÖY Projesiyle Elektrik Üreten Köy

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bayat köyünde ORKÖY Projesi sayesinde güneş enerjisi panelleriyle elektrik üretiliyor. Köy sakinleri, hem kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor hem de fazla ürettikleri enerjiyi satarak ekonomilerine katkı sağlıyor. Köy Muhtarı Ahmet Eğrilmez, projenin köyün ekonomisine ve çevrenin korunmasına katkı sağladığını belirtti.

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Bayat Köyü'nde Güneş Enerjisiyle Yeşil Gelecek: ORKÖY Projesiyle Elektrik Üreten Köy

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bayat köyü, ORKÖY Projesi sayesinde kendi elektriğini üretiyor ve ev ekonomisine katkı sağlıyor. Köyde gerçekleştirilen güneş enerjisi panelleri kurulumuyla vatandaşlar elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor ve fazla enerjiyi satarak gelir elde ediyor. Bu proje, hem köy halkının giderlerini düşürmeyi hem de çevreyi korumayı hedefliyor.

Bayat Köyü'nde Güneş Enerjisiyle Yeşil Gelecek: ORKÖY Projesiyle Elektrik Üreten Köy

"Hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomimize katkı sağlıyoruz"

Üç yıl önce hayata geçirilen projeyi anlatan Bayat Köyü Muhtarı Ahmet Eğrilmez, "2021 yılında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından güneş enerjisinden elektrik üretilecek şeklinde projenin çalışmasına başlandı. Bu proje Bayat köyüne verildi. Daha sonra ORKÖY'den gelen yetkililerle birlikte çalışma yaptık. 2021 yılında köyümüze ORKÖY destekli yüzde 53'ü devlet tarafından karşılanan, gerisi 7 yıl içerisinde 7 takside bölünerek vatandaşlarca ödemek kaydıyla projeyi gerçekleştirdik. Proje yenilenebilir enerji yani yeşil alan enerjisi olarak biliniyor. Bundan üç yıldır faydalanıyoruz. Hem üretiyoruz hem kendi kullandığımız elektriği karşılıyoruz. Bunun yanında fazla ürettiğimizi satıyoruz. Sattığımızdan köy bütçesine, hanelerimize gelir girdisi oluyor. 37 hanede kuruldu. Bu kurulum içerisinde bizlere destek veren valimiz, Orman Bölge Müdürümüz, Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürümüz ve ORKÖY görevlilerine çok teşekkür ediyoruz. Zonguldak'ın 383 köyünün içerisinde kalkıp Bayat köyüne vermelerinden dolayı şanslı olarak hissediyoruz. Bu memnuniyetimizin karşılığında projenin geliştirilmesini talep ettik. Gerek valimiz, gerek Orman Bölge Müdürümüz halkımızın talepleri doğrultusunda destek vereceklerini söylediler. Hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomimize belirli bir katkı sağlıyoruz" dedi.

Bayat Köyü'nde Güneş Enerjisiyle Yeşil Gelecek: ORKÖY Projesiyle Elektrik Üreten Köy

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