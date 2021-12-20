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Bayatiaraban ne demek, TDK'ya göre Bayatiaraban kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bayatiaraban kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bayatiaraban ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bayatiaraban nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bayatiaraban kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bayatiaraban ne demek, TDK'ya göre Bayatiaraban kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bayatiaraban ne demek? Bayatiaraban TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bayatiaraban kelimesi. Peki bayatiaraban ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bayatiaraban nedir, bayatiaraban kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BAYATİARABAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bayatiaraban kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Bayatiaraban kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre bayatiaraban kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Araban ve bayati makamlarından oluşturulan bir birleşik makam

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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