Bayatlamayan ekşi mayalı patatesli ekmeğe rağbet

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, bölge halkının yıllardır hem tüketim hem de ticari amaçlı ürettiği ekşi mayalı patatesli ekmek lezzeti ve uzun süre bayatlamamasıyla yoğun ilgi görüyor.

Sandıklı'ya özgü ekşi mayalı patatesli köy ekmeğinin geçmişinin Cumhuriyet döneminin başlangıcına dayandığı tahmin ediliyor. Tat ve raf ömrünün uzun olmasıyla bilinen ekşi mayalı patatesli köy ekmeğini kırsal kesimlerde oturanlar kendi tüketimleri için yaz- kış yaparken, bu ekmek çevre il ve ilçelere de gönderilerek satılıyor. Ekşi maya ve patates püresi katılarak yapılan ekmekler yazın 20 gün kışın 30 gün bayatlamamasıyla biliniyor.

EKŞİ MAYALI PATATESLİ EKMEK TARİFİ

Ekinhisar köyünde oturan Fatma Kalkan (54), her zaman bu ekmeği yaparak tükettiklerini söyledi. Fatma Kalkan, ekşi mayalı ve patatesli köy ekmeğinin yapımını, şöyle anlattı:

"Önce azıcık hamuru alıyoruz. Onu ekmeği yapacağımız günden önce un katıp üretiyoruz. Buna ekşi maya diyoruz. Daha sonra patatesi haşlıyoruz püre haline getirip, onu da bekletiyoruz. Ekmeği yapacağımız gün fırında una ekşi mayayı, patates püresini, tuz ve suyu koyarak yoğurup, hamur haline getiriyoruz. Daha sonra hamuru 1,5 saat üzerini örtüp bekletiyoruz. Daha sonra hamuru ekmek yapacağımız beze haline getiriyoruz. Beze haline gelen hamurlar bekliyor. Daha sonra fırına veriyoruz. Fırında da 1 saat bekleyerek pişiyor."

'MİDEYE ZARAR VERMEDİĞİ GİBİ TOKLUK HİSSİ VERİYOR'

Fırın işletmecisi Ahmet Bulut (25) da, "Ekşi mayalı patatesli ekmek normal raflarda 20 ya da 30 güne kadar bozulmadan kalabiliyor. Derin dondurucuya koyduğumuzda da 2 ya da 3 aya kadar tüketebiliyoruz. Bu koronavirüs zamanında da İstanbul ve Ankara'dan gelen taleplerde oralara kimse evden çıkmasın kalsın diyerek kargo ile gönderiyoruz. Ekşi mayalı ekmeğimizin bir diğer özelliği de mideye zarar vermediği gibi tokluk hissi veriyor. Diğer mayalı ekmekler gibi 2 ya da 3 gün sonra büzüşüp çürümüyor" dedi.

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Kaynak: DHA