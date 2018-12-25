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Bayat’ta eğitime ara verildi

Çorum'un Bayat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bayat’ta eğitime ara verildi

Çorum'un Bayat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bayat ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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