Bayat’ta eğitime ara verildi
Çorum'un Bayat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Çorum'un Bayat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Bayat ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kaynak: İHA
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