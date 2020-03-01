Bayburt AFAD gönüllülerle söyleşi programında buluştu

Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından "Afetlere Hazırlık Yılı" ve "Sivil Savunma Günü" dolayısıyla gönüllülerin katılımıyla düzenlenen programla söyleşi gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Bayburt İl Müdürü ve Şube Müdürleri Edip Metin ve Ahmet Şakir Yazgan tarafından, "Afetlere Hazırlık Yılı" ve "Sivil Savunma Günü" dolayısıyla AFAD gönüllülerine Bayburt Üniversitesi Gökhan Budak Konferans Salonunda söyleşi programı düzenlendi. Afetlere hazırlık yılı kapsamında şubat ayı için belirlenen "AFAD Gönüllüsü Ol ki Canın Sağ olsun" teması ve Sivil Savunma Günü konuları ele alınarak AFAD Gönüllüsü olmanın önemi belirtildi.

Öte yandan Bayburt AFAD'tan yapılan açıklamada, "Gönüllülerin Afet Yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol alması ve faaliyetlere destek vermesi günümüzde afet yönetimin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkemizde gönüllülerin afet yönetimi süreçlerine dahil edilmesi, bu kapsamda görev alanların belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin desteklenmesi ve performanslarının izlenmesi önem arz etmektedir. AFAD'ın bu düşünceden hareketle afetlere hazırlık yılı projesinin şubat ayı temasını "Gönüllü Ol" olarak belirlemesi nedeniyle Bayburt AFAD Müdürlüğü olarak gönüllülerimizle bir araya gelerek AFAD camiasına ne kadar çok daha fazla gönüllü katabiliriz adına istişarelerde bulunuldu" denildi.

Kaynak: İHA