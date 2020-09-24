Bayburt-Erzurum karayolu üzerinde patlama: Yaralılar var

Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki Kop tünelinde patlama meydana geldi. 10'a yakın yaralının olduğu belirtilen bölgeye ambulanslar sevk edildi. Edinilen ilk bilgilere göre, Kop tünelinde su boşaltma çalışması yapıldığı sırada gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana geldi. Olay yerine Aşkale ve Bayburt'tan ambulanslar sevk edildi.

Bayburt- Erzurum kara yolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde, bilinmeyen nedenle patlama sonrası meydana gelen göçükte mahsur kalan 8 işçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. AFAD yetkilileri tünelde mahsur kalan başka işçi olmadığını açıkladı.

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. İlk bilgilere göre, tünel inşaatındaki patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. Öte yandan, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de olay yerine gelerek yetkilerden bilgi aldı.